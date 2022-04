1° Copa Jonei Picanço de 12 toques acontece domingo

MANAUS, AM — Com a finalidade em elevar o nível no ranking regional de futebol de mesa, neste domingo (24/04), acontece a 1º Copa Jonei Picanço na modalidade de 12 toques, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a competição será realizada no Estádio Carlos Zamith, às 8h30.

“Para que surjam mais atletas praticando o futebol de mesa, estaremos sempre investindo e apoiando os atletas dessa modalidade. Sabemos da importância dessas competições para as equipes e trabalharemos em conjunto para que esses botonistas estejam sempre no mais alto nível”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Organizada pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam), são esperados cerca de 20 atletas botonistas federados das equipes de futebol de mesa na copa. O evento é em homenagem ao botonista Jonei Picanço que faleceu em 2020, e foi campeão amazonense individual de 12 toques em 2016.

Para Paulo Souza, que faz parte da comissão organizadora do evento, além de homenagear o ex-botonista, a competição é uma forma de preparar os atletas para futuros campeonatos. “Essa competição é muito importante e estará oficialmente no nosso calendário a partir desse ano e com certeza, através dela, teremos grandes resultados futuramente”, comentou Paulo.

Futebol – Em jogo válido pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC enfrenta o Aparecidense (GO), no domingo (24/04) na Arena da Amazônia às 15h. Na segunda rodada o Gavião do Norte venceu o Remo por 1 a 0, enquanto o Aparecidense perdeu para o Mirassol por 1 a 0. Com presença de público, após cumprir punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o time amazonense estará com venda de ingressos para o torcedor acompanhar de perto a partida de nível nacional.

No domingo (24/04), o Amazonas FC encara o Náutico (RR) no Estádio Ismael Benigno, às 15h, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo o time amazonense venceu o Humaitá (AC) por 1 a 0, enquanto o Náutico (RR) perdeu por 3 a 0, para a equipe do Porto Velho (RO).

Confira a agenda completa:

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Brasileiro Série C- Manaus e Aparecidense (GO)

Data e hora: Domingo (24/04), às 15h.

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série D – Amazonas FC e Náutico (RR)

Data e hora: Domingo (24/04), às 15h.

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Carlos Zamith

Competição: Copa Jonei Picanço de 12 Toques

Data e hora: Domingo (24/04), às 8h30.

Organização: Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam)