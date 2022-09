Vídeo: avião tem problema hidráulico e solta faíscas em voo para SP

EUA — Um avião que tinha como destino São Paulo soltou faíscas quando decolou do aeroporto de Newark, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (22).

Após a decolagem, o Boeing 777-200ER teve que dar cinco voltas no oceano para liberar combustível, segundo o site Flightradar24. Veja o vídeo:

A companhia aérea da aeronave, United Airlines, afirmou em nota que os 256 passageiros desembarcaram em segurança e aguardaram um novo voo. Segundo a companhia, houve um problema mecânico.

United 777 returns safely to Newark Airport following a technical issue, reportedly a problem with its hydraulics. A photo appeared on social media of suspected falling debris from the aircraft.

📹 variablecraft pic.twitter.com/oezAkaFaJK

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 22, 2022