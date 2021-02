Vacinas enviadas por engano ao Amapá chegam a Manaus

Os carregamentos de vacinas contra a Covid-19 foram trocados entre os dois estados nesta quarta-feira (24). As 78 mil doses do imunizante desenvolvido pela Astra Zeneca em parceria com a Universidade de Oxford que deveriam chegar ao Amazonas ontem foram desembarcadas no Amapá, que aguardava apenas 2 mil doses. Na madrugada desta quinta-feira (25), Manaus recebeu o lote de vacinas. Em nota, o Ministério da Saúde admitiu o erro na logística de distribuição. (JH)



