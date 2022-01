Tony Medeiros anuncia escola modelo e unidade do Cetam para Parintins

A Cidade de Parintins (distante 369 Km de Manaus) deverá ser o próximo município do Estado a ganhar uma sede do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A informação foi divulgada pelo deputado Tony Medeiros (PSD) que em companhia do vereador de Parintins, Massilon Cursino (Podemos), esteve na sede do Cetam com o diretor-presidente, José Augusto Neto.

Tony e Massilon também anunciaram que o Cetam vai disponibilizar o curso de Petróleo e Gás para os municípios de Parintins, Nhamundá, Urucará e São Sebastião do Uatumã. “Uma visita bastante proveitosa. Queremos agradecer ao diretor José Augusto e ao governador do Estado Wilson Lima pela sensibilidade de reconhecer a necessidade desses cursos, capacitando assim o jovem que vive no interior. Sabemos do potencial que essa região disponibiliza quando o assunto é petróleo e gás. É a preparação da mão de obra que logo deverá trabalhar com essa matéria prima”, disse o deputado Tony.

Já o vereador Massilon, ressaltou que o atendimento dessa demanda, deve oferecer maiores oportunidades para os jovens desses municípios. “É um pedido que fazemos com a certeza de que esses cursos vão capacitar uma mão de obra que logo deverá estar trabalhando com o petróleo e gás que é tão abundante nesses municípios. É um potencial que precisa ser explorado para gerar ainda mais emprego e renda para essas populações”, afirmou o vereador Massilon Cursino.

De acordo com o diretor presidente José Augusto existe uma determinação do próprio governador para que se amplie o máximo possível os atendimentos do Cetam no interior do Estado. “Temos como missão ampliar o nosso atendimento e para isso é preciso que seja feito investimento em infraestrutura. Essas demandas, trazidas pelo deputado e pelo vereador, serão imediatamente analisadas, para que possamos dar uma resposta positiva e que com isso tanto a sede quanto os cursos sejam implementados no curto espaço de tempo. Capacitar os jovens é apostar num futuro melhor, cheio de oportunidades”, completou o diretor.

Além da escola modelo e da sede em Parintins, o deputado Tony e o vereador Massilon trataram também da possibilidade de estender o atendimento do Cetam a diversas comunidades rurais. “Mocambo e Caburi também deverão ser beneficiadas com a instalação do Cetam em Parintins. Nossos jovens interioranos merecem essa oportunidade”, concluiu o deputado Tony Medeiros.

*Com informações da assessoria