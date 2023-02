Prefeitua anuncia liberação nesta quinta-feira do trecho interditado na Djalma Batista

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança, nesta quarta-feira, 22/2, uma semana após o início das obras no trecho desnivelado da avenida Djalma Batista, para a fase de pavimentação do trecho. A prefeita em exercício, vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Yomara Lins, e o secretário de Obras, Renato Junior, vistoriam o andamento das obras nesta manhã, e anunciaram a entrega da trafegabilidade da avenida para a tarde desta quinta-feira, 23.

“A nossa meta é entregar a via até o final da tarde de quinta-feira. Já se passaram sete dias de trabalho ininterrupto para chegarmos nesse resultado da fase semifinal, aqui na avenida Djalma Batista. O prefeito David Almeida determinou celeridade nas obras, cumprimos, e hoje chegamos a 80% do projeto concluído”, afirmou Renato Júnior. “Nessa madrugada, estávamos reunidos aqui no trecho, com toda a equipe técnica esperando a primeira carrada de Concreto Compactado a Rolo. Com o CCR, a base ficará mais resistente”, complementou.

As equipes contam com o apoio de 12 máquinas, entre escavadeiras, patrol e rolo compactador, além de 45 caçambas, que dão celeridade à obra com o objetivo de entregar a via restabelecida no menor tempo previsto. O emprenho das equipes foi destacado pela prefeita em exercício, Yomara Lins.

“O trabalho não é pequeno, mas a equipe está dando o seu máximo, são muitas frentes de obras no local, atuando no encabeçamento, trabalhando no meio-fio e refazendo as fibras ópticas, para que, em seguida, o trecho receba o recapeamento asfáltico”, afirmou a prefeita em exercício.