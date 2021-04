Polícia prende falso técnico de enfermeiro no HPS Platão Araújo

José Raimundo Mitoso da Silva, de 53, foi preso nesta quarta-feira, 14, enquanto fingia ser um técnico em enfermagem dentro do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, localizado na zona leste de Manaus.

O suspeito vestido com um jaleco branco chamou a atenção da equipe médica da unidade, que ao perceber a movimentação estranha do homem, pediu apoio aos seguranças da unidade e à polícia militar.

No momento em que foi detido, foram encontrados medicamentos, agulhas e demais materiais hospitalares no bolso do jaleco que José Raimundo utilizava.

A PM acredita que o suspeito tentaria roubar os insumos, pois ele nem trabalha nem estagia no Platão Araújo. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

