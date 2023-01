Líder da extrema direita de Portugal chama Lula de ″bandido″

PORTUGAL — O deputado André Ventura, líder do partido português de extrema direita Chega e apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, insultou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma sessão no Parlamento de Portugal nesta sexta-feira,13. Na tribuna, Ventura chamou o mandatário brasileiro de “bandido”.

“Nós compreendemos perfeitamente a fúria e a angústia de milhões de brasileiros ao verem seu país governado, e eu peço desculpas às autoridades brasileiras acreditadas em Portugal, por um bandido”, disse o político, que chegou a gravar um vídeo de apoio a Bolsonaro na campanha eleitoral de 2022.

Veja o vídeo:

André Ventura, deputado da extrema-direita, é enquadrado pelo presidente do parlamento português após caluniar Lula, que foi inocentado da perseguição política feita por Moro. Bolsonaro está envolvido em diversos escândalos, incluindo o orçamento secreto. pic.twitter.com/5P67VVulEb — Pedro Prola (@pedroprola) January 13, 2023

Após a declaração, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, repudiou a expressão usada por Ventura. Deputados de outros partidos também se manifestaram contra o parlamentar.

“Essa é uma expressão ofensiva em relação ao presidente de um país muito amigo de Portugal”, disse o presidente da Assembleia da República.

A discussão ocorreu durante o debate de um voto sobre condenação aos atos antidemocráticos feitos por bolsonaristas radicais e que culminaram na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo,8.

(Terra)