Filho de Tony Medeiros é acusado de agredir e ameaçar jovem

MANAUS — João Medeiros, filho do deputado estadual Tony Medeiros, é acusado de ameaçar um torcedor do boi Caprichoso na noite desta quinta-feira (16), por meio das redes sociais.

O jovem Caio César, torcedor do Boi Bumbá Caprichoso, divulgou um vídeo em suas redes sociais na noite, onde ele relata que está sendo ameaçado por João Medeiros, filho de deputado Tony Medeiros, e que teme por sua segurança já que João Medeiros, seria alguém muito forte dentro do boi Garantido.

“Ele me ataca como pessoa, me deu um grande de um tapa no dia 26 de dezembro, durante um evento bovino lá no Plaza e eu nunca expõe para ninguém porque eu disse que não ia falar nada, mas agora está acontecendo novamente”, disse o jovem.

Caio publicou o print, onde João o ameaça por meio de uma publicação no Twitter onde diz: “Continue mexendo Caio, depois eu quero ver tu se fazer de vítima por consequência dos teus atos”, escreveu.

Para resguardar sua segurança, Caio já registrou um boletim de ocorrência sobre as ameaças que vem sofrendo. “Já registrei Boletim de Ocorrência e contratei um advogado para me resguardar”, afirma.

Ele finaliza o vídeo afirmando que se algo acontecer com ele, o responsável seria o filho do deputado Tony Medeiros. “Pra minha segurança, se alguma coisa acontecer comigo, foi esse rapaz que me agrediu”, finaliza.