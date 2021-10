Donos do Vitória ficarão presos por mais 30 dias, determina justiça

O Tribunal de Justiça do Amazonas, decidiu prorrogar por 30 dias a prisão do casal de empresários, proprietários da rede de Supermercados Vitória, Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire. Ambos são acusados de serem os mandantes do assassinato do sargento do Exército Brasileiro, Lucas Ramon Guimarães, ocorrido no dia 2 de setembro dentro de uma cafeteria na zona-sul de Manaus.

Delegada diz que casal não colabora

A delegada Marna Miranda, disse que Joabson e Jordana pouco colaboraram com elucidação do caso em seus respectivos interrogatórios. ““É uma investigação bastante sensível e ainda temos diligências e relatórios técnicos a serem finalizadas”, explicou.

Delegados foram afastados

A Polícia Civil divulgou uma nota ontem à noite informando que os delegados Charles Araújo, Marna de Miranda e Marília Campelo, que participaram das investigações do “Caso Vitória”, foram afastados dos cargos da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) o que, segundo a nota, é um procedimento normal.

Mas não convenceu o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol), que rebateu com outra nota dizendo que recebeu “com estranheza” a informação sobre a “retirada repentina, sumária e imotivada” dos delegados e sugere: “curiosamente terem conseguido a decisão judicial que prorrogou a prisão de dois empresários muito ricos de uma rede de supermercado do Amazonas”. As informações são do Portal Único.

