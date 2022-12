Dia de autógrafos marca lançamento de 74 livros escritos por estudantes da educação especial

MANAUS — Os estudantes da Escola Estadual de Educação Especial Manoel Marçal, localizada na zona Sul de Manaus, realizaram um Dia de Autógrafos, tornando-se autores e protagonistas de suas próprias histórias. O evento foi realizado nesta terça-feira (20/12), na Academia Amazonense de Letras (AAL), e marcou o lançamento de 74 livros que foram escritos pelos estudantes.

A cerimônia de autógrafos contou com a participação de todos os alunos da escola, equipe pedagógica e familiares dos escritores mirins. A secretária da capital, Arlete Mendonça, esteve presente no evento e disse que o lançamento é um marco na educação. “Hoje nós estamos aqui em um momento de celebração com a família e com eles. A secretaria aprecia muito esse momento, uma vez que estamos valorizando e incluindo esses estudantes na sociedade”.

A pedagoga e coordenadora do projeto na escola, Juliana Lima, diz que o projeto durou o ano inteiro e que a cerimônia marca o fim dessa experiência. “Hoje eu estou aqui podendo fazer e praticar a educação que eu acredito, que é transformar potenciais. O meu sentimento é de intensa felicidade por ter chegado aqui e atingir todas essas possibilidades”, comemorou.

A estudante Isabel Suzan, de 12 anos, tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e escreveu um livro sobre princesas. Ela conta que fez todos os desenhos com a ajuda da professora. “Eu desenhei as princesas, a coroa e o castelo, a professora foi me ajudando. Eu fiquei muito feliz porque eu vi meu livro pronto”, contou.

Todos os professores da escola foram creditados como coautores dos livros. Os autores são alunos com deficiências múltiplas e intelectuais, como Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e Deficiência Mental.