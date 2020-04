Defesa Civil registra 32 ocorrências pela chuva de sábado

A Central de Emergência da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus, da Prefeitura de Manaus, registrou até às 17h30 deste sábado, 25/4, 32 ocorrências ocasionadas pela chuva. Conforme os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de volume de chuva foi de 173 milímetros para a capital amazonense.

Conforme o Departamento de Operação da Defesa Civil, todas as situações estão em atendimento desde as primeiras horas da manhã. Foram registradas nove ocorrências de alagações, nos bairros Chapada, Centro, São Jorge, Compensa, Vila da Prata, Santo Antônio, Nova Esperança e Japiim; oito desabamentos de residências, nos bairros Santo Agostinho, São José, Compensa, dois no Novo Aleixo e Alfredo Nascimento; sete desabamentos de muros, nos bairros São Jorge, Lírio do Vale, Ponta Negra, Adrianópolis, Parque 10, Japiim e Cidade Nova; cinco deslizamentos de barranco, nos bairros Mauazinho, Tancredo Neves, Colônia Terra Nova, e Petrópolis; e três riscos de desabar, nos bairros Novo Aleixo, Mauzinho 2 e Monte Sinai.

Duas ocorrências tiveram vítimas lesionadas, que foram encaminhadas para o atendimento médico pelos próprios familiares.

O secretário executivo da pasta, Cláudio Belém, ressaltou que o trabalho de monitoramento continua sendo realizado 24 horas em parceria com os órgãos responsáveis pela medição de volume de chuva e previsão de tempo. “Estamos acompanhando sempre em parceria com o Sistema de Proteção da Amazônia, o Sipam, que nos repassa diariamente as previsões meteorológicas, para que a gente possa em cima dessas informações e dos pluviômetros instalados na cidade, realizarmos uma ação imediata de pronta-resposta”, informou.

Belém também reforçou que as equipes que atuam no atendimento das ocorrências continuam adotando os devidos cuidados, em prevenção ao novo coronavírus, nas ações realizadas externamente. “Conforme a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, em relação às medidas de prevenção ao novo coronavírus, todos os nossos técnicos já estão atendendo as situações de emergência com todo o material preventivo necessário, como máscaras, luvas e álcool gel para se proteger”, ressaltou.

A Defesa Civil informou que o Disque 199 continua inoperante devido ao furto de cabos telefônicos, mas foi disponibilizado para a população os números 98855-2249 e o 3625-3159 para o acionamento em casos de ocorrências.

Monitoramento

Além dos pluviômetros, o monitoramento nas áreas de risco da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesas Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários.

A Sepdec também disponibilizou no site da Prefeitura de Manaus o novo canal de comunicação de prevenção do órgão. A ferramenta tem por objetivo repassar informações da Defesa Civil para a população, como avisos meteorológicos, cota do rio Negro e orientações básicas de situações de risco.

Ao realizar o cadastro, os usuários podem optar em receber as informações via SMS ou via WhatsApp. O link funciona 24 horas e para se cadastrar é só acessar o banner rotativo “Prevenção”, na página principal do Portal da Prefeitura de Manaus, ou acessar http://cmmanaus.com. br/prevencao/ e preencher os dados solicitados. Os usuários de celulares cadastrados via SMS receberão uma mensagem direta e os já cadastrados, via WhatsApp, serão incluídos em um grupo da região de interesse.

*Com informações da assessoria

