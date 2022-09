Comunidade Canto do Sabiá ganha asfalto – É trabalho da prefeitura

A prefeitura está mudando a vida de pessoas que antes residiam sem qualquer infraestrutura em seus bairros e comunidades. Esta é, por exemplo, a realidade da comunidade Canto do Sabiá, no Parque Riachuelo, zona Oeste da capital. Desde que foi criada, há 15 anos, a comunidade nunca havia recebido asfalto. Agora, 14 vias estão sendo totalmente transformadas. E os moradores estão acompanhando a mudança.

Antes do trabalho ter início, as ruas da comunidade ainda estavam 100% em solo natural, bastante deterioradas, necessitando não apenas de asfaltamento, como também de drenagem para maior vazão das águas das chuvas. Com a chegada da prefeitura, a infraestrutura em breve será completa.

Pelo volume de obras, a ação na área tem concentrado pelo menos 40 trabalhadores das ações do programa “Asfalta Manaus”. Máquinas como retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, caçambas trucadas, pé de carneiro, patrol, rolo chapa, vibroacabadora e rolo pneumático têm sido fundamentais para o trabalho, dando celeridade. A previsão é de que os serviços sejam concluídos nas próximas semanas, mudando a realidade dos moradores daquela área. É obra por toda a comunidade. É trabalho da prefeitura.

Além da comunidade Canto do Sabiá, a prefeitura está levando melhorias para outros bairros da cidade. Com o asfalto, chegam também iluminação e sinalização para veículos e pedestres. Já são mais de 1.500 ruas totalmente renovadas. E 10 mil serão revitalizadas só nesta primeira fase.

Os bairros que recebem as ações seguem cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), direcionando equipes tanto para vias principais quanto secundárias.

