Com a Covid-19, Mumuzinho faz live direto do hospital

Internado desde sexta-feira (24) no Hospital Vitória, na zona oste do Rio, Mumuzinho resolveu fazer uma live para tranquilizar seus fãs. O cantor, que está com pneumonia em decorrência da Covid-19, disse que ainda sente muitas dores na região do tórax, mas que está melhorando de forma gradativa. “Estou me recuperando. A febre vai e volta, mas a equipe do hospital está controlando”, afirmou.

Ele ainda agradeceu o carinho de todo mundo, disse que vai sair dessa e pediu para as pessoas se cuidarem. A live foi bem rapidinha, mas contou com a participação de vários famosos, que entraram para dar apoio ao Mumu, entre eles Eri Johnson, David Brazil e alguns jogadores de futebol.

FONTE: FÁBIA OLIVEIRA/O DIA

