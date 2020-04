Casal morre em acidente na Avenida do Turismo

O motoboy Jefferson Soares de Mendonça, 25, e Sinara Cristina Moraes da Silva, 33, morreram na manhã deste domingo (26), quando a moto em que eles estavam colidiu com um caminhão baú na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste.

Segundo informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o casal estava em uma festa durante a madrugada deste domingo, no Ramal da Prainha, que fica no Tarumã. Ambos teriam consumido bebidas alcoólicas.

Por volta das 5h da manhã, Jefferson e Sinara saíram da comemoração em uma motocicleta de placa OAG-8F81 e acessaram a Avenida do Turismo.

Ao chegarem em frente ao Residencial Nascentes do Tarumã, a moto em que os dois estavam colidiu com um caminhão baú de placas PHR-8122. Os dois morreram no local e ficaram presos embaixo do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar na remoção dos corpos, que foram levados por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

A polícia deve investigar também a festa que foi realizada no Ramal da Prainha, já que há decreto do governo do Estado que proíbe a aglomeração de pessoas durante a pandemia do novo coronavírus.

O caminhão seria de um morador do condomínio que o estacionou em frente a uma parada de ônibus, o que é proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 181, inciso XIII, que diz: “o estacionamento irregular de veículos onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo, ou na existência desta sinalização no intervalo compreendido entre dez metros antes e depois do marco do ponto, constitui-se infração de gravidade média, cuja penalidade é multa e a medida administrativa é remoção do veículo.”

*Com informações do D24AM

