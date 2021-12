​‘Natal das Águas’ – ​Presépio flutuante inicia visita às comunidades ribeirinhas

Dando continuidade à magia que envolve o “Natal das Águas, Luz da Esperança”, a Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Divisão Distrital Zonal (DDZ) da Zona Rural, iniciou, nesta quinta-feira, 16/12, a distribuição de brinquedos nas comunidades ribeirinhas do rio Negro. A iniciativa visa fortalecer o sentimento natalino com várias atividades, tanto na área urbana quanto nas zonas ribeirinha e rural.

Como parte da entrega dos brinquedos, o principal símbolo do projeto “Natal das Águas, Luz da Esperança”, o presépio flutuante, de 30 metros de altura, seguiu para a primeira viagem pelo rio Negro, nos polos Aruarú e Cuieiras, visitando as comunidades Santa Maria, São Sebastião e Três Unidos.

“Abraçamos a causa por determinação do prefeito David Almeida e toda nossa área ribeirinha será atendida, além de passar com o presépio flutuante, coisa nunca vista nas comunidades, esse é o objetivo da ação, fazer a diferença até mesmo nas comunidades mais distantes”, ressaltou o diretor-executivo do Fundo Manaus Solidária, Reginaldo da Rocha.

O subsecretário da Semed, Carlos Guedelha, destacou a importância da programação do “Natal das Águas, Luz da Esperança”, nas comunidades ribeirinhas.

“Nós estamos aqui nas comunidades ribeirinhas do rio Negro, trazendo brinquedos para as crianças, doando brinquedos e também agora, pelo fim da tarde, trazendo a balsa com essa mensagem de esperança, essa mensagem de alegria para as crianças, para as famílias, nesta época tão importante, que é o Natal”, finalizou.

Um total de 38 comunidades receberá a visita do presépio. Além disso, a embarcação também conta com uma árvore de Natal e demais personagens que integram o cenário do nascimento de Jesus – os Reis Magos, Maria, José, o menino Jesus, anjos, além de animais. Para os moradores das diferentes áreas, a ação é inovadora e as comunidades merecem vivenciar momentos como esse, que trazem alegria, amor e união.

“Para nós é um fato inédito, nunca tinha acontecido isso aqui na área ribeirinha, quero agradecer ao prefeito David Almeida por essa iniciativa, que nós estamos gostando, as crianças estão admiradas e felizes”, salientou o morador da comunidade Santa Maria, Sebastião Vasconcelos.

Para o morador da comunidade São Sebastião, Carlos de Souza, o sentimento foi de alegria. “O sentimento é de alegria e gratidão. Agradeço ao prefeito por essa iniciativa, é um momento importante para as crianças e para nós também. Vai ficar em nossa memória”, ressaltou.

Como parte da programação do Natal das Águas, a Prefeitura de Manaus já entregou o maior presépio natalino em movimentos do Brasil, além da árvore de Natal da orla da Ponta Negra. Diversas avenidas da cidade também já ganharam iluminação e ornatos. Ônibus articulados e coletores de lixo também iluminam as ruas de Manaus.